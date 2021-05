Virtus Femminile – Uffiaciale la firma di Cecilia Zandalasini

Colpaccio della V Nera Femminile

La giocatrice, classe '96, ha militato nelle giovanili di Geas Sesto San Giovanni per poi trasferirsi a Broni. Nel 2014 la firma con la Famila Basket Schio, con la quale vincerà tre scudetti, quattro Coppe Italia e quattro Supercoppe Italiane. Il 29 agosto 2017 approda nella WNBA vestendo la maglia dei Minnesota Lynx e diventando la più giovane cestista italiana a militare oltreoceano, conquistando anche l'anello WNBA il 5 ottobre dello stesso anno. Nell’estate 2018 torna in Europa, firmando con il Fenerbahce: con il club turco vince subito il campionato e nella stagione 19/20 viene inserita nel miglior quintetto dell’Eurolega. Chiude l’esperienza nel maggio 2021 con la conquista del secondo titolo nazionale in tre anni. Miglior giocatrice del Campionato Europeo Femminile under 20, a Matosinhos conquista la medaglia d’argento dopo aver trascinato l’ItalBasket in finale contro la Spagna nel 2016. Con la maglia della Nazionale maggiore, ad EuroBasket 2017 in Repubblica Ceca chiude la manifestazione con 19 punti di media e viene inserita nel quintetto ideale della competizione.