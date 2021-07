UFFICIALE – Procida alla Fortitudo

Ufficiale l'arrivo di Procida

Contratto pluriennale per l'ex Cantù che ha disputato una ottima ultima stagione con percentuali di rispetto: 30 partite alla media di 6,4 punti e 2,6 rimbalzi in 15,5 minuti, con il 39% al tiro da tre punti. Procida ha già debuttato in nazionale maggiore il 19 febbraio 2021, contro l’Estonia, in occasione delle partite di qualificazione ai Campionati Europei del 2022.