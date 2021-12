TMW – Obiettivo Nunez Espinoza, Orsolini in uscita

Nome di mercato associato al Bologna

Come riferito da TuttoMercatoWeb, in un articolo dedicato ai possibili movimenti delle squadre del nostro campionato, anche il Bologna dovrà fare cessioni importanti e monetizzare per poi rafforzare la rosa. Il primo indiziato a lasciare le Due Torri è proprio Riccardo Orsolini, dal quale i rossoblù credono di poter ricavare almeno 10 milioni, mentre in entrata piace molto Marcelino Ignacio Nunez Espinoza, centrocampista cileno classe 2000, attualmente in forza all'Universidad Catolica, valutato circa 3 milioni di euro.