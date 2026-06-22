Se a Istanbul aveva vissuto giorno e notte nei pressi del centro sportivo del Fenerbahce, Domenico Tedesco pensa invece a una full immersion cittadina a Bologna.

Città più piccola, più facilmente raggiungibile da un capo all'altro (in Turchia dal centro sportivo alla città era necessaria un'ora), così Tedesco pensa di andare a vivere in centro e raccogliere l'essenza di Bologna, città che ti fa lavorare bene, con calma, con il clima giusto. Ecco allora che il neo allenatore non vede il rossoblù come una tappa di passaggio, anzi vuole costruire un ciclo lungo col Bologna: Tedesco si immagina qui oltre i due anni di contratto più opzione per il terzo. Al momento, la famiglia non lo seguirà in città e rimarrà a Stoccarda, laddoe già ora Tedesco è al lavoro per il Bologna di domani tra video, riunioni interne e piani di allenamento con il suo staff.