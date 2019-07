Stadio – Fortitudo, interesse per Robert Upshaw

Secondo quanto riportato da il Corriere dello Sport Stadio, la Fortitudo sarebbe interessata a Robert Upshaw, centro californiano che ha concluso la scorsa stagione in forza al Prokom Gdnyia, in Polonia. Il giocatore classe ’94 è un lungo di 213cm che ha appena chiuso la sua seconda stagione in Polonia, viaggiando a 9,4 punti, 5,5 rimbalzi e 1,4 stoppate a partita, il tutto in 18 minuti di gioco. Il giocatore affiancherebbe il rientrante Ed Daniel nello schieramento dei lunghi biancoblu.

Nel frattempo continua il lavoro di coach Martino e del gm Carraretto negli States, dove stanno seguendo la NBA Summer League. Agli stati generali della Effe pare siano stati offerti la guardia BJ Johnson, attualmente impegnato proprio nella Summer League con i Sacramento Kings, e l’ala in uscita dall’Ungheria LaDontae Henton.