Un fulmine a ciel sereno nel Settore Giovanile del Bologna. Il club ha deciso di separarsi da Loris Flavio Margotto, che Giovanni Sartori aveva voluto tre anni fa per migliorare e rilanciare il settore.

Margotto e Sartori hanno collaborato tanti anni prima al Chievo e poi all'Atalanta e infatti il nuovo corso rossoblù stava iniziando a dare i suoi frutti, sia come risultati, finale per l'Under 18, semifinale per la Primavera e tutte le formazioni under ai playoff, sia come produzione di calciatori, ma dopo solo tre anni le strade del nuovo responsabile e del Bologna si separano. Lo riportano il Cor Sport e il Cor Bo. Al posto di Margotto potrebbe dunque essere promosso Piangerelli.