Soriano a Bfc Week: “Stiamo cercando di fare gruppo, ritiro come sempre faticoso”

Le parole di Roberto Soriano a Bfc Week

"Il ritiro come sempre è faticoso ma è basilare per preparare la stagione - le sue parole - Stiamo lavorando per un campionato positivo e per fare gruppo cercando soprattutto di integrare i nuovi arrivati. Ce la stiamo mettendo tutta per trovare subito un’intesa fra i vecchi e i nuovi. Tifosi? Il ritiro è sempre bello perché possiamo stare più a contatto con loro rispetto a quando c'è il campionato".