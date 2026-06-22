Il Torino è sulle tracce di Federico Ravaglia. I granata stanno cercando un portiere dopo l'arrivo del neo tecnico Ignazio Abate il direttore sportivo Petrachi si è inserito nella corsa all'estremo difensore del Bologna.

In casa rossoblù Ravaglia vuole capire meglio il suo futuro, a 27 anni si sente pronto per la titolarità e probabilmente non accetterebbe un'altra annata da vice Skorupski, così si sta guardando attorno. Ecco allora che l'ipotesi granata si sarebbe fatta interessante, dato che Petrachi avrebbe abbandonato la pista Falcone, peraltro cercato proprio dal Bologna, per inserirsi sulla traccia Ravaglia. Secondo Tuttosport sarebbe partita la richiesta di un prestito per garantire al portiere la possibilità di giocarsi le proprie carte.