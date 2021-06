Repubblica – L’Italia stasera al Dall’Ara, ma c’è posto solo per mille invitati

Questa sera gli azzurri a Bologna affronteranno la Repubblica Ceca

Saranno solo mille, e potranno accedere non comprando il biglietto, ma sotto invito della Figc. Avversario degli azzurri la Repubblica Ceca, in un'amichevole in preparazione all'Europeo. Non si vedranno in campo rossoblù stasera, tagliati Soriano e Orsolini, ma nella spedizione un bolognese c’è: Raspadori, l’attaccante del Sassuolo nato a Bentivoglio e cresciuto nel Progresso. L’altro " bolognese" sarà il ct Mancini, che debuttò in gara ufficiale da commissario tecnico nell’ultima partita giocata dall’Italia al Dall’Ara contro la Polonia, ormai tre anni fa. La Nazionale arriverà in giornata, match alle 20.45, poi tornerà di nuovo a Coverciano dopo il fischio finale per preparare il debutto agli Europei, che inizieranno tra una settimana.