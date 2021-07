Rabbi: “Ringrazio tutti per questi 10 anni. Sono pronto per il prossimo passo”

I ringraziamenti di Simone Rabbi al termine della stagione

"Si è appena conclusa la mia ultima stagione di settore giovanile, la mia decima con il rossoblù addosso. È un momento di passaggio molto importante per me e voglio ringraziare tutte le persone che mi hanno aiutato in questi anni a crescere e formarmi dentro e fuori dal campo: la mia famiglia, la società, tutti i compagni che ho conosciuto e con cui ho condiviso lo spogliatoio, il campo e tanti altri momenti bellissimi, tutti i mister e i loro staff, gli accompagnatori, i magazzinieri. A tutti un grande grazie per aver condiviso con me un pezzo più o meno grande di strada! Sono pronto per il prossimo passo, intanto però ci tengo a dire che vi porto dentro insieme a tutti i momenti che ho vissuto con voi".