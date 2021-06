Qui Primavera – Playout, pareggio nella gara d’andata con la Lazio

I rossoblù pareggiano 1-1 la prima sfida dei playout in casa biancoceleste grazie a un gol di Vergani: martedì il ritorno a Casteldebole

Nel primo tempo le due squadre effettuano una prima fase di studio, momentaneamente interrotta dai biancocelesti, con il destro al 5' di Castigliani da fuori area, uscito di poco a lato. Due minuti più tardi, Novella crea il primo dei vari problemi sulla fascia destra, effettuando un tiro-cross deviato da Molla sul fondo. Nei successivi quindici minuti succede poco, anche se è la Lazio a controllare maggiormente la sfera tra i piedi: fraseggio nel quale si intromette Vergani, ben servito da Rocchi su lancio di Farinelli, ma il cui tiro viene ribattuto prima che arrivi in direzione di Gabriel Pereira. Al 29’, i biancocelesti trovano il vantaggio: Novella pesca Moro sul secondo palo, il cui tiro non trova gioia immediata solamente perché trova Shehu al centro della porta, facilmente in gol da pochi passi. Dieci minuti dopo, Arnofoli coglie impreparata la difesa di casa servendo, su lancio, Ruffo Luci, lesto e abile a servire immediatamente Vergani, che entra in area ed esplode un destro a incrociare imparabile per l’estremo difensore casalingo.