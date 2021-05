Qui Primavera – Domani alle 17 arriva la Juventus

La squadra di Luciano Zauri impegnata in casa contro i bianconeri

Il calcio d'inizio è previsto per le 17 presso il Centro Tecnico Niccolò Galli di Casteldebole. Assente Dion Ruffo Luci per squalifica, il Bologna ha però necessità di far punti per raggiungere la salvezza. All'andata finì 2-2, dove i rossoblù andarono in vantaggio 2-0 con le reti firmate da Pagliuca e Rocchi, salvo poi farsi rimontare. La partita sarà trasmessa in diretta su Sportitalia.