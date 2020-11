Nanni: “Bologna senza positivi grazie alle regole. Ai giocatori dico di…”

Il Bologna, insieme all’Udinese, è l’unica società di serie A che ha zero contagiati nel gruppo squadra da maggio a oggi. Ne ha parlato al Resto del Carlino il medico sociale del Bologna Gianni Nanni.

“I giocatori si comportano bene, cerchiamo di rispettare scrupolosamente le regole del protocollo. Dico sempre ai miei calciatori di comportarsi come positivi: devono proteggere se stessi e gli altri. Inoltre devono tenere alta la guardia quando tornano a casa. Controlliamo in modo ferreo ciò che succede nello spogliatoio e in albergo”.