Mercato – Breza verso il Montreal

Perfezionato il passaggio del quarto portiere agli Impact

Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb.com, il Bologna ha perfezionato in queste ore il passaggio del portiere Sebastian Breza al Montreal Impact . Il portiere, arrivato in rossoblù nel 2020, torna in patria, pur non cambiando proprietà.

Utilizzato in rosa come quarto portiere, ha suscitato curiosità la convocazione di Breza nella nazionale canadese per disputare le partite di qualificazione ai Mondiali in questa finestra internazionale, pur non scendendo in campo.