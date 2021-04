LBA – Treviso non pervenuta alla Segafredo Arena, vince la Virtus 97-68

La Virtus centra il 3' posto aritmetico in LBA di Filippo Monetti

Redazione TuttoBolognaWeb

Dominio bianconero nel recupero della 27' giornata, andata in scena alla SegafredoArena. La Virtus non solo vince, ma domina Treviso, senza lasciare ai veneti il diritto di replica. Una dimostrazione di forza importante in vista di una possibile sfida nei playoff, con Bologna che ipoteca il terzo posto in campionato. Le due squadre al momento infatti sarebbero avversarie nel primo turno della fase finale del campionato.

Il piano di gioco della Virtus è semplice: aggredire il pitturato trevigiano e far valere la propria superiorità nel reparto dei lunghi. La tattica paga fin da subito. Treviso praticamente non entra in campo, Bologna scappa nel punteggio fin dai primissimi minuti e chiude il primo quarto sul 27-15. La musica non cambia nei quarti successivi. La Vu continua lentamente ed inesorabilmente ad aumentare il proprio vantaggio.

Il match non vive sussulti di alcun tipo. I bianconeri conducono l'incontro senza lasciare alcuno spazio ad una rimonta. Il match si chiude sul 97-68, dopo che Bologna ha condotto il risultato sul +20 per tutto il secondo tempo. I migliori in campo sono Pajola e Gamble, inarrestabili in attacco e mai in difficoltà in difesa. Il successo dà la certezza aritmetica alla Segafredo del terzo posto in campionato. Ora prima dei playoff rimane solo l'ultima giornata da giocare per i bianconeri. L'appuntamento è contro Trento alla Segafredo Arena, il giorno, il 2 maggio, potrebbe variare nei prossimi giorni.

Virtus Segafredo Bologna - De'Longhi Treviso: 97-68 (27-15; 51-32; 75-52; 97-68)

Virtus: Deri 2; Belinelli 13; Pajola 8; Alibeogvic 6; Ricci 11; Adams 8; Hunter 13; Weems 6; Nikolic 2; Teodosic; Gamble 16; Abass 12. All. Aleksander Djordjevic.

Treviso: Logan 11; Russell 10; Vildera 4; Bartoli; Imbrò 12; Piccin 1; Chillo 8; Mekowulu 6; Sokolowski 8; Akele 6; Lockett 2. All. Massimiliano Menetti.