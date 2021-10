Il Bologna Fc lancia i suoi Fan Token su Socios.com

Il Bologna Fc 1909, sette volte Campione d'Italia, e Chiliz, i principali fornitori di blockchain per l'industria dello sport e dell' intrattenimento, annunciano che verranno lanciati i BFC Fan Token sull'applicazione Socios.com.

I Bfc Fan Token sono beni digitali da collezione, coniati sul Blockchain Chiliz, che forniscono ai proprietari di questi Token diritti di voto in sondaggi, premi Vip, promozioni esclusive, funzionalità abilitate a AR, forum di chat, giochi e competizioni su Socios.com.

I Bfc Fan Token garantiranno ai tifosi rossoblù in tutto il mondo un accesso senza precedenti al Club. Le opportunità di coinvolgimento per i detentori dei Bfc Fan Token includeranno la possibilità di votare in una serie di iniziative, partecipando a sondaggi interattivi, sempre sull'app Socios.