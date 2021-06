Gazzetta – Bologna-Bonifazi: sì. E Miha non scarta Lyanco o Benatia

Operazione da 7 milioni con la Spal: in rossoblù anche il giovane Demba Seck. Non è da escludere l'arrivo di un altro difensore

Per Lyanco il discorso non si sblocca, ed ecco che il Bologna va dritto su Kevin Bonifazi , riuscendo a strappare il sì sia del giocatore che della Spal . I rossoblù sono a un passo dal difensore, che in questa stagione ha giocato in prestito all' Udinese , con l'operazione che è in via di definizione.

Bonifazi non è un ripiego o una seconda scelta, ma una richiesta (pari a Lyanco) di Mihajlovic, che lo ha allenato per qualche mese al Torino. Il Bologna ha scelto il suo primo rinforzo in difesa, ma non è da escludere qualche altro innesto nel reparto. Perchè il Cska Sofia pare non intenzionato ad accettare il rinnovo del prestito per Antov e i rossoblù monitorano anche una possibile uscita di Medel, considerato nel pacchetto centrali da Sinisa. Le alternative rimangono sempre Lyanco, per cui la distanza tra domanda e offerta non si dimezza, e Benatia, a cui il club rossoblù ha proposto 1,5 milioni di ingaggio (lo stesso di Medel, e questo potrebbe essere un indizio sull'uscita del cileno).