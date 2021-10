CorSport – Skorupski atteso all’ennesimo banco di prova

Dopo le incertezze delle ultime partite, Skorupski è chiamato a dare un segnale a Napoli.

Un inizio di stagione di alti e bassi per Lucasz Skorupski , le cui ultime prestazioni hanno messo in dubbio la fiducia di tifosi e società.

Perché se da una parte sono piovute critiche, spesso anche fin troppo severe, al portiere polacco, dall'altro si mette in dubbio proprio il suo ruolo tecnico, visto il suo contratto in scadenza nel 2023, con l'intento di rinnovare per uno o due anni, per questo c'è bisogno di una prestazione convincente per favorire l'accelerata decisiva nella trattativa. Stasera c'è già una prova abbastanza decisiva, che può dire molto sulle vere qualità del portiere contro un attacco molto prolifico come quello degli azzurri.