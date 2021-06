Cor Bo – Stadi al 25% ma niente abbonamenti

La nuova Serie A riparte con gli stadi parzialmente aperti, ma nessuna nuova campagna: le cose potrebbero però cambiare a stagione in corso

Le percentuali potrebbero dunque anche crescere, com'è anche nei piani della Lega Serie A, ma potrebbero anche restare invariate o addirittura diminuire, e quindi il Bologna adotta la via della cautela: il club rossoblù non se la sente di aprire gli abbonamenti ai propri tifosi in una situazione ancora di incertezza. Si tratterebbe di una campagna monca o comunque priva di basi solide. Saranno invece messi in vendita i biglietti per le singole partite, vivendo alla giornata e seguendo le direttive del Comitato tecnico-scientifico. Non è detto però che le cose non cambieranno a stagione in corso: se l'andamento della pandemia e della campagna vaccinale lo permetteranno, non è da escludere che un possibile allargamento della capienza a 50% non faccia decidere al club di aprire degli abbonamenti specifici per il girone di ritorno.