Colomba: “Mi piace Baldursson, Santander mancanza importante”

Panchina corta, cinque cambi, giovani da far crescere. Il parere di Franco Colomba sul momento del Bologna a Stadio:

“E’ importante inserire un giocatore dalla panchina in Serie A e nel calcio in generale. Il lavoro grosso è mostrare la fiducia ai giocatori durante la settimana. L’allenatore deve essere un grande psicologo. In un campionato come il nostro c’è bisogno di tutti, non di undici giocatori ma di 20. Spesso in panchina ci sono dei ragazzi giovani e per loro non è facile subentrare”.