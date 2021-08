Carlino – Pagliuca torna al Bologna: “Castelebole seconda casa”

Gianluca Pagliuca ritorna al Bologna, ecco il suo ruolo

Il gatto di Casalecchio sarà il responsabile e coordinatore dei portieri del Settore Giovanile rossoblù. Non sarà allenatore sul campo, ma coordinatore e girerà provincia e regione a caccia di nuovi prospetti. Per lui è un ritorno a casa, non solo da allenatore o responsabile, ma anche da giocatore avendo difeso la porta dal 1999 al 2006: "Lavorare di nuovo il Bologna per me è la soddisfazione più grande che possa esistere – dice Pagliuca –. Anche perché considero Casteldebole come la mia seconda casa".