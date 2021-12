Carlino – Chance dal primo minuto per Bonifazi, Skov Olsen e Orsolini contro il Sassuolo

Il tecnico serbo modificherà la formazione titolare

I neroverdi sono imbattuti da sei partite mentre i rossoblù arrivano da tre sconfitte. Mihajlovic cambierà alcuni giocatori rispetto alla partita di sabato contro la Juve. Theate e DeSilvestri non sono al meglio, il belga dovrebbe essere sostituito da Bonifazi mentre sulla fascia destra spazio per SkovOlsen. Il difensore italiano arrivato in estate non gioca titolare da tre mesi infatti l’ultima presenza dal primo minuto risale alla partita contro l’Empoli. Il danese, possibile uomo mercato, avrà invece un’altra occasione per mettersi in mostra. Anche in attacco dovrebbe cambiare qualcosa come ha preannunciato ieri in conferenza stampa il tecnico serbo: Barrow partirà dalla panchina e al suo posto dal primo minuto ci sarà Orsolini, anche lui oggetto di cessione nel mercato invernale.