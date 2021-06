Carlino – Avanti tutta con Sinisa e Arnautovic

Mihajlovic rimane, ora via al mercato: Arnautovic in pole

Ora l’obiettivo è programmare la prossima stagione: ieri si è parlato anche di mercato nel summit pomeridiano, con il tecnico serbo che chiede rinforzi in difesa e in attacco. Per il centravanti i rossoblù e Arnautovic sembrano sempre più vicini: triennale da 2,5 milioni di euro a stagione, a patto che l’austriaco si liberi a zero dallo Shangai. Ieri il fratello-agente era a Casteldebole per proporre alcuni suoi giocatori, non è escluso che le parti si confronteranno anche sull’ex West Ham. In difesa invece Sinisa vuole Lyanco, con Rugani prima alternativa.