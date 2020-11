Bologna – Schouten verso il recupero

Sinisa Mihajlovic ha concesso due giorni di riposo alla squadra, che tornerà così ad allenarsi domani pomeriggio in vista della partita con la Sampdoria.

Jerdy Schouten, dopo l’affaticamento muscolare della settimana scorsa, ha lavorato in palestra con un programma personalizzato ma dovrebbe essere nell’undici titolare di Genova. Tra gli infortunati di lungo corso, solo Medel sembra più vicino al rientro, mentre ci sono ancora dubbi su Hickey. Terapie invece per Poli, Mbaye, Skov Olsen e Sansone. Sul fronte nazionali, oggi scende in campo il Gambia di Musa Barrow contro il Gabon, nella fase a gironi per le qualificazioni alla Coppa America.

Fonte: Gazzetta dello Sport