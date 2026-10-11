VIDEO - Bennacer e la rissa in Champions asiatica

Il Bologna torna a vincere, grazie alla vittoria per 1-2 arrivata contro il Lecce di Eusebio Di Francesco. Tre punti d'oro per i rossoblù arrivati grazie alla rete di Riccardo Orsolini e grazie anche al primo gol in Serie A di Jay Enem.

il commento di Raffaele Palladino dopo la vittoria: "I tre punti sono arrivati soffrendo ma sono molto importanti, cercavamo questa scintilla che serve tanto al gruppo. Di sicuro vediamo tanti aspetti su cui migliorare, il successo non ci illuda, sono felice per i ragazzi che meritavano questa soddisfazione, ma rimane il fatto che bisogna stare al lavoro a testa bassa".