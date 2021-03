Bfc Femminile – Vittoria per 3-0 sul Riccione

Le ragazze di Galasso sono tornate alla vittoria dopo due sconfitte consecutive

Un netto 3-0 il risultato finale per Bassi e compagne, ora in testa alla classifica con 33 punti in tredici partite, in coabitazione con Filecchio, mentre Arezzo e Sassari Torres sono appaiate a meno due. A sbloccare la gara ci ha pensato Sciarrone al 42’ direttamente su calcio di punizione. A pochi istanti dal termine della prima frazione, poi, Minelli è riuscita a siglare il 2-0 sfruttando un bellissimo assist di Marcanti. Nella seconda frazione i ritmi sono un po’ calati e le ragazze di Galasso hanno pensato soprattutto a gestire. A tre minuti dal 90’, la neoentrata Cartarasa ha chiuso i conti siglando a porta sguarnita il definitivo 3-0. Presente anche l’AD Claudio Fenucci, che poco prima dell’incontro ha salutato la squadra complimentandosi per il campionato che le rossoblù stanno disputando, prima di sedersi in tribuna ad incitarle.