Anaclerio: “Il Napoli ha dominato, ma nonostante ciò il Var ha comunque sorpreso”

Il commento di Anaclerio

"Non c'è stata mai partita contro il Napoli, ma anche in questo caso il Var è riuscito ad essere discutibile. Il Bologna? non mi è piaciuto l'atteggiamento, mi sarei aspettato una squadra più aggressiva non così remissiva. Oggi ho visto una formazione passiva, il contrario visto contro il Milan. Il Napoli ha vinto con pieno merito"