Si limita a gestire la regia della squadra in attacco, senza però mettersi mai troppo in mostra. In difesa è molto attivo e toglie ritmo sia a Robinson che a Katsivelis e questo porta a diversi recuperi. Si inventa un bellissimo assist con la palla battuta in mezzo alle gambe, peccato che Ricci sbagli il tiro.

2 punti, 2 rimbalzi, 4 assist, 2 palle rubate.