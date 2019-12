Non attacca mai realmente la partita. Si limita a fare il suo compito senza esagerare. Sottotono il lavoro in regia, compensa dando battaglia a rimbalzo, vincendo spesso. Non riesce a prendere ritmo dall’arco del tiro da tre punti.

10 punti, 5 rimbalzi, 2 assist, 2 palle rubate, 3 palle perse.