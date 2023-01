Verso Bologna-Atalanta, Sansone titolare e Raimondo in panchina

Non ci sono molte scelte per Thiago Motta lunedì sera quando al Dall’Ara arriverà l’Atalanta. Senza Arnautovic, fuori almeno due settimane, e senza probabilmente Zirkzee e Barrow, disponibili forse per il 15, il tecnico rossoblù...

Non ci sono molte scelte per Thiago Motta lunedì sera quando al Dall'Ara arriverà l'Atalanta.

Senza Arnautovic, fuori almeno due settimane, e senza probabilmente Zirkzee e Barrow, disponibili forse per il 15, il tecnico rossoblù dovrà affidarsi a quelli rimasti, che sono pochi. Con Vignato ai margini per scelta tecnica, il ruolo prima punta lunedì sera sarà affidato a Nicola Sansone, che sembrava destinato a partire e che invece ora fa comodo nelle rotazioni prive di attaccanti. In panchina dovrebbe esserci invece il classe 2004 Antonio Raimondo, mentre Barrow resta in forte dubbio anche per la convocazione.