1 di 3 Prossima scheda 1 di 3

Il Venezia vuole fare la sua partita

Venezia-Bologna sarà una partita importante per entrambe le formazioni. Il Bologna vuole tornare ai tre punti dopo il pareggio per 1-1 contro l'Udinese, mentre il Venezia arriva reduce dal pesante 4-0 subito dalla Juventus.

Nella conferenza stampa pre partita, Davide Nicola ha commentato così l'imminente impegno: "Dopo il cambio di allenatore c'è stato un cambiamento nel Bologna con un trend importante. Nelle ultime 5 ne hanno vinte 4, con un pareggio. Non è che ci concentriamo su questo, abbiamo già affrontato squadre con un andamento simile. Ci concentriamo sul fatto di credere che possiamo fare la nostra partita, come stiamo dimostrando, aggiustando qualcosina. Mi riferisco ai grandi 50 minuti contro la Juventus, perché sono stati grandi 50 minuti: dobbiamo aumentare giocando così per tutta la partita".

1 di 3 Prossima scheda 1 di 3