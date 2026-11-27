Gli uomini scelti da Nicola e Palladino
VIDEO - Il discorso di Palladino alla squadra dopo la vittoria contro il Milan
Le scelte
Tre novità, una per reparto, nel Bologna che tra poco affronterà il Venezia. In difesa gioca Vitik e non Darmian, confermati invece Casale e Theate, mentre a sinistra c'è Alhassane al posto di Miranda, a completare il reparto Pobega, Ferguson e Zortea. In avanti, niente Cambiaghi, bensì Mbangula in coppia con Bernardeschi a supporto di Odgaard. Nel Venezia, Yeboah a sostegno di Adams.
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