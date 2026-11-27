di Gionni Forlenza
VIDEO - Il discorso di Palladino alla squadra dopo la vittoria contro il Milan
Venezia-Bologna valevole per la tredicesima giornata del massimo campionato, con fischio d’inizio alle 20,45, si giocherà con cielo nuvoloso, temperatura compresa tra 5-8 gradi, venti moderati da nord-est, umidità compresa tra 70-80%, visibilità buona. Probabilità di partita giocata all’asciutto, 90-100%. Per tutti i tifosi presenti al Penzo, consiglio un look invernale. Sciarpa rossoblu ovviamente al seguito. Sempre Forza Bologna!
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