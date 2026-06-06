Tutto Bologna Web
I migliori video scelti dal nostro canale

tuttobolognaweb news UFFICIALE – Italiano al Besiktas

mercato

UFFICIALE – Italiano al Besiktas

UFFICIALE – Italiano al Besiktas - immagine 1
Italiano riparte dalla Turchia: ufficiale la firma con il Besiktas
Redazione TuttoBolognaWeb

E' ufficiale: Vincenzo Italiano è il nuovo allenatore del Besiktas. Lo ha comunicato poco fa il club turco sul suo profilo Instagram. Di seguito la nota:

Beşiktaş Futbol A.Ş. ha comunicato di aver raggiunto un accordo con l'esperto allenatore italiano Vincenzo Italiano per la guida della nostra prima squadra di calcio. “È stato firmato un contratto con il signor Vincenzo Italiano per la carica di allenatore della nostra squadra di calcio professionistica fino alla fine della stagione 2027-2028.”Diamo il benvenuto nella famiglia Beşiktaş al nostro allenatore Vincenzo Italiano, che crediamo possa rendere un importante contributo al nostro club, e gli auguriamo ogni successo'.

Leggi anche
Gazzetta – Dopo Italiano anche Dominguez e Freuler nel mirino dei turchi
Carlino – Holm e Odgaard sacrificabili per tenere Castro e Rowe

© RIPRODUZIONE RISERVATA