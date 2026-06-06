E' ufficiale: Vincenzo Italiano è il nuovo allenatore del Besiktas. Lo ha comunicato poco fa il club turco sul suo profilo Instagram. Di seguito la nota:
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UFFICIALE – Italiano al Besiktas
Italiano riparte dalla Turchia: ufficiale la firma con il Besiktas
Beşiktaş Futbol A.Ş. ha comunicato di aver raggiunto un accordo con l'esperto allenatore italiano Vincenzo Italiano per la guida della nostra prima squadra di calcio. “È stato firmato un contratto con il signor Vincenzo Italiano per la carica di allenatore della nostra squadra di calcio professionistica fino alla fine della stagione 2027-2028.”Diamo il benvenuto nella famiglia Beşiktaş al nostro allenatore Vincenzo Italiano, che crediamo possa rendere un importante contributo al nostro club, e gli auguriamo ogni successo'.
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