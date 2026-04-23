Ufficiale – Ecco la data di Napoli-Bologna

La speranza è essere ancora in gioco per il settimo posto a metà maggio, che potrebbe voler dire Conference League, e far assumere a Napoli-Bologna una valenza rilevante.

La sfida è in programma per la trentaseiesima giornata del campionato di Serie A e la Lega Serie A ha deciso di fissarla per la data di lunedì 11 maggio alle ore 20.45, mentre l'Atalanta giocherà a San Siro contro il Milan domenica sera alle ore 20.45.