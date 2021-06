UFFICIALE – Binks rientra a Bologna

Binks rientra al Bologna dopo l'esperienza in Canada

Sinisa Mihajlovic potrà valutare Luis Binks durante questa estate. Dopo le due annate in prestito al Montreal, il difensore rientra a Bologna dove effettuerà un periodo di allenamento a Casteldebole prima di unirsi al gruppo per la preparazione estiva in vista della stagione 2021/2022.

Il difensore si è unito al Montreal il 18 febbraio 2020, prelevato dal Tottenham in Premier League. Ha giocato nel 2020 1.762 minuti con 20 titolarità in 21 partite di stagione regolare più 3 partite di Champions League. In questa stagione non ha giocato a causa di un infortunio.