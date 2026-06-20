Tutto il Bologna in Canada da Saputo, non per un summit di mercato ma per un matrimonio.

Si sta per sposare infatti Luca Saputo, il figlio del patron, così Giovanni Sartori, Marco Di Vaio e l'amministratore delegato Claudio Fenucci sono volati in Canada per la cerimonia e la festa, lo riporta il Resto del Carlino. Niente summit di mercato, dunque, solo un momento di gioia per la famiglia Saputo. Di tutto il resto si parlerà al ritorno dal viaggio a Montreal.