Torrisi: “Bologna, per il salto di qualità serve investire”

E' arrivato Giovanni Sartori , è rimasto Sinisa Mihajlovic , le big puntano Marko Arnautovic e Joey Saputo ha fissato in 52 punti l'obiettivo stagionale. Di questo e di tanto altro ha parlato Stefano Torrisi al Carlino.

"Saputo ha fissato un obiettivo importante - le sue parole - In rapporto ai campionati fatti fino a qui, 52 punti sono un traguardo significativo, ma se vuoi fare qualcosa di importante serve andare in tasca per il salto di qualità. Servono 20-25 milioni di euro".