Thiago Motta: “L’esodo a Verona è un grande stimolo. Zikzee? Deve essere più cinico”

Dopo due vittorie e un pareggio, il Bologna di Thiago Motta cercherà di proseguire la sua rincorsa europea venerdì sera al Bentegodi di Verona e con il supporto di quasi 4mila tifosi rossoblù. Il tecnico non recupera Cambiaso e Arnautovic , ma avrà un Orsolini in più dopo la squalifica che gli ha fatto saltare il match con il Milan. Partita difficile, contro un avversario impegnato nella lotta salvezza, ma con un grande esodo rossoblù:

"Avere così tanti tifosi al seguito è uno stimolo in più per noi - le parole di Motta - E' nostra responsabilità e obbligo continuare a fare il massimo. Siamo consapevoli dei nostri mezzi e di quelli del Verona e cercheremo di fare risultato, con l'obiettivo di rappresentare con grande orgoglio i tifosi in campo. E' per noi una bella responsabilità e i ragazzi sono consapevoli di cosa affronteremo venerdì sera".