E' arrivato il tanto atteso giorno dell'arrivo a Bologna di Domenico Tedesco, l'allenatore scelto dal club felsineo per sostituire Vincenzo Italiano, diventato nel frattempo il nuovo tecnico del Besiktas.
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Tedesco sbarcherà al Marconi domattina: ecco l’orario
Domattina lo sbarco di Tedesco a Bologna
Domani l'allenatore nato a Rossano Calabro, ma di scuola calcistica tedesca, arriverà al Marconi di Bologna con un volo da Francoforte. L'orario dovrebbe essere attorno alla 9.30 del mattino, come affermato dal collega Leo Bosello su X: 'Il nuovo allenatore del Bologna Domenico Tedesco arriverà domani alle 9.30 circa all’Aeroporto Marconi di Bologna con un volo da Francoforte'. Giovedì, invece, dovrebbe tenersi la conferenza stampa di presentazione.
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