Tedesco, la firma in 48 ore: è la settimana degli annunci

Domenico Tedesco è in pectore il nuovo allenatore del Bologna per la prossima stagione. Mancano ancora gli annunci ufficiali, ma la strada è segnata. Il sì è stato ottenuto la settimana scorsa da Giovanni Sartori, che era volato all'estero proprio per chiudere la trattativa con l'ex ct del Belgio nei giorni in cui Vincenzo Italiano aveva incontrato i dirigenti del Napoli e comunicato al Bologna la volontà di chiudere il rapporto