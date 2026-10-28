di Gionni Forlenza
VIDEO - Il discorso di Palladino: "Il nostro campionato inizia ora"
Milan-Bologna valevole per la nona giornata del massimo campionato, con fischio d’inizio alle 18,30, si giocherà con cielo sereno, temperatura compresa tra 13-16 gradi, venti deboli da sud-ovest, umidità compresa tra 75-85%, visibilità buona. Probabilità di partita giocata all’asciutto, 100%. Per tutti i tifosi presenti a San Siro, consiglio un look autunnale con abiti lunghi ma non troppo pesanti. Sciarpa rossoblu ovviamente al seguito. Sempre Forza Bologna!
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