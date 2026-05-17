Atalanta-Bologna valevole per la 37esima giornata del massimo campionato, con fischio d’inizio alle 18, si giocherà con cielo poco o parzialmente nuvoloso, temperatura compresa tra 18-21 gradi, venti deboli da sud-ovest, umidità compresa tra 45-55%, visibilità buona. Probabilità di partita giocata all’asciutto, 90-100%. Per tutti i tifosi presenti al New Balance Arena, consiglio un look primaverile con abiti lunghi ma non pesanti. Sciarpa rossoblu ovviamente al seguito. Sempre Forza Bologna!
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TBW METEO – Poco nuvoloso a Bergamo
di Gionni Forlenza
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