di Gionni Forlenza
VIDEO - Bennacer e la rissa in Champions asiatica
Bologna-Torino valida per la quinta giornata del massimo campionato, con fischio d’inizio alle 15, si giocherà con cielo poco o al più parzialmente nuvoloso, temperatura compresa tra 24-27 gradi, venti deboli da nord-est, umidità compresa tra 50-60%, visibilità buona. Probabilità di partita giocata all’asciutto, 90-100%. Per tutti i tifosi presenti al Dall’Ara, consiglio un look estivo. Sciarpa rossoblu ovviamente al seguito. Sempre Forza Bologna!
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