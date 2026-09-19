Domenico Tedesco potrebbe già ripartire. L'ormai ex tecnico del Bologna ha mercato in Germania, in cui il Borussia Mochengladbach è in crisi dopo tre sconfitte nelle prime tre giornate di Bundesliga.

I tedeschi giocheranno proprio oggi alle 15.30, quasi in contemporanea con il Bologna, e in caso di nuovo ko il tecnico Eugen Polanski potrebbe essere esonerato, anche a fronte di 12 gol subiti e solo 3 fatti nei primi 270 minuti di campionato. Il club starebbe dunque pensando a Tedesco e il Bologna è spettatore interessato. Tedesco, esonerato mercoledì, è sotto contratto con i rossoblù fino al 2028 a 2.2 milioni di euro l'anno e all'estero potrebbe già accasarsi in un'altra società, non in Italia avendo già allenato in Serie A il Bologna. Ovviamente, se Domenico dovesse accettare una nuova destinazione il Bologna andrebbe a risparmiare sul suo ingaggio.