Partita già ad alta tensione quella di oggi pomeriggio tra Bologna e Torino. Al Dall'Ara entrambe cercano punti importanti. I rossoblù sono infatti nella zona pericolosa con un solo punto, il Toro ha invece vinto esclusivamente a Firenze e Abate ha bisogno di placare le prime polemiche.

Gazzetta titola 'Bologna-Toro per ripartire'. I rossoblù puntano su Piccoli, considerato dal quotidiano come l'arma anti crisi. E Palladino crede nella punta. A dare una mano anche il ritorno di Riccardo Orsolini, rientrato dopo venti giorni. Sarà Bernardeschi a partire titolare ma la staffetta è possibile. Su sponda granata 'Simeone è carico, servono i suoi gol per dare la scossa' sottolinea Gazzetta. E Abate promette 'saremo feroci'.