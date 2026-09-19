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Le possibili scelte

Palladino passa a tre? Forse già oggi con il Torino potrebbe vedersi la nuova veste tattica del Bologna. L'ipotesi del 3-4-3 prende corpo. Palladino ha chiesto qualità e intensità, Orsolini è rientrato ma difficilmente partirà dall'inizio, così spazio a Bernardeschi, Piccoli e Cambiaghi. In mezzo a diversi cambiamenti, potrebbe rimanere uguale la mediana, con Pobega e Ferguson, mentre in fascia Holm e Miranda. Nella difesa a tre spazio per Helland, Heggem e Theate? Nel Toro, Vlasic a sostegno di Simeone davanti, con Cacciamani e Fortini esterni.

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