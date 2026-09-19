Partita delicata per Raffaele Palladino e Ignazio Abate. Uno è arrivato martedì al posto di Domenico Tedesco, l'altro ha assunto la panchina del Toro in estate ma l'avvio, a parte la partita di Firenze, è stato difficile.

Al Dall'Ara due formazioni a caccia di punti importanti, soprattutto il Bologna che ha bisogno di risalire la classifica e 'riconquistare' lo stadio di casa, dove la vittoria manca da aprile scorso. Appuntamento alle ore 15 in diretta esclusiva su Dazn, visibile da smart tv e dispositivi mobile tramite abbonamento alla piattaforma, ma anche dal bouquet Sky Q nella sezione app. Diretta radio su Nettuno Bologna Uno, fm 97.00, con cronaca di Leo Bosello e Filippo Cotti.