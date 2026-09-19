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Le scelte

Il Bologna cambia subito modulo. Palladino passa al 3-4-3 dopo appena tre giorni di lavoro, ma d'altronde le sue parole in conferenza stampa lo avevano lasciato intuire. In difesa giocano Helland, Heggem e Theate, a centrocampo novità Zortea quarto a tutta fascia destra, a sinistra c'è Miranda, mentre Pobega e Ferguson sono gli interni. In avanti, confermati Cambiaghi e Bernardeschi a supporto di Piccoli. Nel Toro novità Braganca a centrocampo, davanti Vlasic a sostegno di Simeone.

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