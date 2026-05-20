Stasera l’ultima puntata di ‘E’ ancora l’Ottavo Scudetto’ su Rete 7

Si chiude stasera la stagione di E' ancora l'Ottavo Scudetto, trasmissione ideata da Stefano Biondi e prodotta da Si Produzioni e Tuttobolognaweb.

Alla conduzione Sabrina Orlandi con gli autori Emilio Marrese e Nando Pellerano, mentre nel corso della trasmissione ci saranno i contributi di Alessia Fava, Massimo Guerrieri e Manuel Minguzzi. Ospiti di oggi Stefano Dall'Ara, Marco Checci, amministratore delegato di Pelliconi, e Gianluca Pavanello, Ceo di Macron. Appuntamento alle ore 21.30 su E'Tv Rete 7, canale 10 del digitale terrestre.